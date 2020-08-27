Изнасилованная бомжом москвичка отомстила и зверски убила бездомного

Возбуждено уголовное дело по факту убийства бездомного мужчины на Трубной улице в Москве. Об этом пишет «КП».

Сообщается, что 21-летняя девушка и ее друзья подбежали к сидевшему на лавочке 52-летнему мужчине и начали наносить удары руками и ногами. У него были зафиксированы разрыв селезенки, переломы ребер, тупая травма живота и другие серьезные повреждения.

Злоумышленницу и ее подельников задержали. Девушка рассказала, что причиной нападения стала месть. В детстве девушку изнасиловал бомж. Она носила детскую травму при себе и решила отыграться на незнакомом человеке. Полиция проводит расследование инцидента.