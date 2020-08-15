Избившая полицейского девушка пообещала проблемы СМИ

Жительница Вольска в ожидании суда за нападение и оскорбление патрульного пригрозила местному СМИ «Вольск.ру».

Сообщается, что выпускнице педагогического колледжа не понравилось, что издание опубликовало ее фото. Она записала голосовое сообщение и в ультимативной форме потребовала убрать снимок. СМИ отметило, что для публикации фото не требуется разрешение, поскольку изображение осуществляется в связи с «общественной дискуссией или интерес к данному лицу является общественно значимым».

Утром 23 июля пьяная девушка возвращалась домой по улице Водопьянова, около отдела МВД увидела полицейских и начала их оскорблять. Ее отвезли на освидетельствование в психоневрологический диспансер.

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Там девушка принялась конфликтовать с представителями правопорядка. В частности, она стала высказывать в адрес полицейского слова грубой нецензурной брани, а также нанесла несколько ударов по руке и плечу, после чего ее действия были пресечены.

Во время конфликта девушка заявила патрульному: «У меня есть право на неприкосновенность, у тебя есть право пойти на (нецензурная брань. — Прим. Ред)».