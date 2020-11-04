Из-за тумана самолет с пассажирами из Москвы не смог приземлиться в Липецке

Во вторник, 3 ноября, самолет компании S7 из Москвы не смог приземлиться в Липецке. Этому помешал сильный туман. Об этом пишет GOROD48 со ссылкой на пресс-службу Липецкого аэропорта.
Из-за неудавшегося приземления самолет вместе с пассажирами улетел назад в Москву.
Туман помешал и другим вылетам. Так, отменили уже два самолета из Липецка.
Как позже стало известно липецкому СМИ, ночью самолеты так и не смогли улететь в Москву.
Как ранее сообщало региональное МЧС, в Липецкой области на протяжении 3 и 4 ноября будет сильный туман. Видимость — 500 метров.