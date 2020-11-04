Из-за тумана самолет с пассажирами из Москвы не смог приземлиться в Липецке

Во вторник, 3 ноября, самолет компании S7 из Москвы не смог приземлиться в Липецке. Этому помешал сильный туман. Об этом пишет GOROD48 со ссылкой на пресс-службу Липецкого аэропорта.

Из-за неудавшегося приземления самолет вместе с пассажирами улетел назад в Москву.

Туман помешал и другим вылетам. Так, отменили уже два самолета из Липецка.

— Предыдущий рейс S7 1204 должен был улететь в Домодедово в 18:45. Но из-за неблагоприятных метеоусловий в Липецке ему пришлось развернуться. То есть он не только не доставил пассажиров в город, но и не смог забрать людей в Москву, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

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Как позже стало известно липецкому СМИ, ночью самолеты так и не смогли улететь в Москву.

— Многие пассажиры уже устали, а кто-то и вовсе сдал билеты. Тех, кто все еще хочет улететь, мы разместили в гостинице. В настоящее время остается только ждать благоприятных метеоусловий, — отметили в Липецком аэропорте.

Как ранее сообщало региональное МЧС, в Липецкой области на протяжении 3 и 4 ноября будет сильный туман. Видимость — 500 метров.