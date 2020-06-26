Ивлеева рассказала, почему хвастается роскошной жизнью

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Известная ведущая и блогер Настя Ивлеева объяснила, почему так часто показывает в Инстаграме свою роскошную жизнь. Ранее хейтеры обвинили жену Элджея в том, что она чрезмерно хвастается своими богатствами.

После обвинений в свой адрес Настя выложила в Сети видео, в котором все пояснила. Она заявила, что может позволить себе жить и есть, а также одеваться так, как ей хочется. Также она призвала хейтеров «завидовать сколько угодно».

– И любая бабонька меня поймет. Когда ты покупаешь новое платье, то тебе хочется похвастаться перед подружаньками. А мои подружаньки где? Правильно — в «Инстаграме», – добавила Настя, пояснив, почему демонстрирует свои покупки и достижения в соцсети.

Кроме того, Ивлеева напомнила, что сейчас ей уже 29 лет, а не 24 года, как в момент прибытия в Москву. В связи с этим взгляды Насти и ее интересы изменились. Наконец, блогер призвала подписчиков зарабатывать самим и покупать дорогие сумки и платья, сообщает РЕН ТВ.