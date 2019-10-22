Исследователи: Женщин притягивают мужчины с психопатическими нарушениями

Ученые из Канады установили, что женщинам импонируют мужчины с выраженными психопатическими наклонностями. По мнению исследователей, мужчины такого типа притягивают женщин спокойствием и самоуверенностью.

Перед тем, как прийти к таким выводам, ученые провели исследование. Они давали женщинам видеоролики и предлагали выбрать мужчин, с которыми можно устроить свидания. Мужчинам же давали тесты на интеллект, психику, умение общаться с женщинами и социализацию. Во время тестирования стало известно, что в числе мужчин, набравших самые большие оценки от голосовавших девушек, имеются те, у кого высокие показатели в исследованиях на выявление психопатических расстройств. По утверждению специалистов, мужчины такого типа спокойны, самоуверенны, а также умеют в нужное время сказать нужные слова, а также являются привлекательными для представительниц слабого пола во время свиданий.

Эксперты посоветовали женщинам поближе знакомиться с объектами симпатии, чтобы не нарваться на «психопата», сообщает Лайф.