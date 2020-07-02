«Испытывал удовольствие»: москвичка обвинила проктолога в домогательствах

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В Москве 29-летняя девушка пожаловалась на врача, который, по ее мнению, помимо исполнения медицинских обязанностей, «получал удовольствие» на работе, пишет газета «Московский Комсомолец».

Сообщается, что женщина попала к проктологу из-за деликатной проблемы. Во время визита медик стал осматривать пациентку на кушетке с помощью введения трубки. При этом он заявил, что ему «ничего не видно». Он предложил попробовать другой способ.

По словам женщины, после этого врач ввел ей два пальца в интимные места. При этом голова медика находилась слишком близко от ее тела, кроме того, доктор якобы испытывал удовольствие. В результате пациента сбежала из кабинета.

Женщина написала заявление на проктолога, обвинив его в развратных действиях сексуального характера. У пострадавшей взяли смывы на биологическую экспертизу.