Инспектор рыбнадзора сообщил, что пьяный чиновник напал на него в Башкирии

В Башкортостане пьяный чиновник попытался побить сотрудника рыбнадзора. Он не желал оплачивать штраф, поэтому хотел решить вопрос силой.

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как инспектор приближается к чиновнику и спрашивает, почему тот нарушает правопорядок. В ответ чиновник начал угрожать. Он заявил инспектору, что тот может остаться без должности. Про словам инспектора, в момент конфликта его собеседник был пьян, а также угрожал и оскорблял его и даже пытался побить.

«Он меня еще пнул ногой. Я спросил его, что делаете? Вы ведете себя неподобающе. Я ему пояснил, что сотрудники полиции приедут и разберутся. Потом он включил камеру своего телефона и начал снимать. Но он не знал, что сзади его уже снимали на видео. Он не обратил внимания. Потом приехали сотрудники полиции. Я составил на него протокол об административном правонарушении», – отметил он.

Затем чиновник сел за руль машины и уехал пьяным за рулем, сообщает РЕН ТВ. По факту случившегося ведется проверка.