Илья Варламов: Дома в Новой жизни в Белгороде хуже хрущевок

Известный блогер Илья Варламов поделился мнением о домах в микрорайоне Новая жизнь в Белгороде. Он сделал это в ответ на высказывания заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева.

По мнению журналиста, в городе построили «новые хрущевки». Проблема в том, что новые пятиэтажные дома не оснащены лифтами. В результате бабушке и больному человеку сложно подниматься высоко.

Кроме того, Варламов раскритиковал планировки квартир. По его мнению, квартиры площадью 25-30 кв. метров не соответствуют представлениям о том, каким должно быть современное жилье, пишет Бел.Ру.