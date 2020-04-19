Игрок «Салавата» поднял 70-килограммовую штангу одной рукой

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Форвард хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Теему Хартикайнен показал, как тренируется во время самоизоляции. Спортсмен выложил видео своей тренировки в Инстаграме.

При просмотре видео можно заметить, что Хартикайнен поднимает одной рукой штангу, вес которой составляет 70 килограммов. При этом в подписи к видео хоккеист сообщает, как видел ранее, что другой финский хоккеист Антти Пильстрем поднял одной рукой штангу весом 80 кг.

Игрок «Салавата» добавил, что попытается дойти до веса в 85 килограммов. Кроме того, он пригласил поучаствовать в соревновании экс-игрока магнитогорского «Металлурга» Оскара Осалу.

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