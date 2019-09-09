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Hyundai представила новую версию кроссовера Creta

Компаний Hyundai представила новую модификацию кроссовера Creta, получившую название Rock Edition. Об этом сообщают «Известия»

Автомобиль, выпущенный на базе комплектации Style, получил 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 149 лошадиных сил, а также 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Hyundai Creta Rock Edition получила новые 17-дюймовые легкосплавные диски, коричневые кожаные сидения, кроме того, автомобиль будет оборудован мультимедийной системой Яндекс.Авто.

Приобрести Rock Edition можно будет минимум за 1 миллион 405 тысяч рублей.

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