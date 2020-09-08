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Новости мираПроисшествия

Хвост затонувшего 14 лет назад самолета всплыл на озере в Алтайском крае

Иван Федоров
Фото со страницы Игоря Калмыкова

В понедельник, 7 сентября, в Телецком озере на Алтае обнаружили хвост затонувшего в 2006 году гидросамолета, сообщает ТАСС.

Директор Алтайского заповедника Игорь Калмыков рассказал о находке полиции и МЧС.

В августе 2006 года частный самолет “Корвет” с пилотом и двумя пассажирами на борту потерпел крушение прямо над озером. В результате погибли 40-летний пилот, его 14-летняя дочь и 25-летний сын владельца самолета. 14 августа того же года спасатели извлекли из воды молодого человека. Все озеро было обследовано, однако обломки самолета найти так и не удалось. По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело, но ведется ли расследование до сих пор — неизвестно.

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