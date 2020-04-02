Губернатор Архангельской области: Я написал заявление об отставке

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об уходе со своего поста ,сообщает ТАСС.

 — Я написал заявление об отставке, — прокомментировал чиновник своё решение журналистам,  пишет 29.ру

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