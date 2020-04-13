Гроб с покойницей тайно закопали на кладбище в Подмосковье

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На кладбище в поселке Свердловский в Московской области было обнаружено незаконное захоронение. Об этом стало известно Пятому каналу.

Сообщается, что в правоохранительные органы обратился представитель компании по оказанию ритуальных услуг. Стражи порядка прибыли на место происшествия и изъяли из земли гроб, в котором оказалось тело женщины. Внешне ей было от 40 до 50 лет.

Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружено. На покойной было платье, голову покрывал белый платок. Женщина ушла из жизни около трех дней назад. Ее личность устанавливается.