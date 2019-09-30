Грабители напали на жену экс-футболиста сборной Игоря Семшова

В Московской области четыре грабителя пришли в дом к бывшему игроку сборной России по футболу Игорю Семшову. Это случилось ночью с 28 на 29 сентября 2019 года. В момент «визита» дома в населенном пункте Маслово находилась супруга футболиста Лариса с детьми.

Когда жена Семшова услышала шум на нижнем этаже, она спустилась вниз и встретилась с четырьмя мужчинами, на лицах которых были маски. Один грабитель был вооружен пистолетом, другие держали в руках монтировки и куски арматуры. Лариса Семшова попыталась прогнать чужаков из своего дома, однако один из злоумышленников ударил женщину, а затем заявил, что хозяйке следует успокоиться, иначе избиты будут и дети.

Как итог, незваные гости забрали с собой из дома Семшова несколько наручных часов с бриллиантами, и золотые часы Burberry, Longines, Carl F. Bucherer. Цщерб от разбойного нападения составил примерно 20 млн рублей. По факту произошедшего ведется расследование, сообщает паблик «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.