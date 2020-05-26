Грабитель зарубил 101-летнего ветерана ВОВ под Тамбовом

46-летний мужчина задержан в Тамбовском регионе. Он является подозреваемым в совершении убийства и покушении на убийство.
Согласно данным СК РФ, 26 мая подозреваемый пробрался в дом 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны и хотел разжиться денежными средствами. Владельца жилища он ударил несколько раз топором по голове. После этого на место схватки прибежала 38-летняя внучка ветерана. Преступник оглушил ее и скрылся.
Правоохранители быстро выяснили, кто совершил нападение на дом ветерана, однако сам раненый погиб. Его родственница угодила в медучреждение с травмами. По факту случившегося уже заведены уголовные дела, ведется расследование.
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