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Грабитель зарубил 101-летнего ветерана ВОВ под Тамбовом

Алексей Агеев
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46-летний мужчина задержан в Тамбовском регионе. Он является подозреваемым в совершении убийства и покушении на убийство.

Согласно данным СК РФ, 26 мая подозреваемый пробрался в дом 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны и хотел разжиться денежными средствами. Владельца жилища он ударил несколько раз топором по голове. После этого на место схватки прибежала 38-летняя внучка ветерана. Преступник оглушил ее и скрылся.

Правоохранители быстро выяснили, кто совершил нападение на дом ветерана, однако сам раненый погиб. Его родственница угодила в медучреждение с травмами. По факту случившегося уже заведены уголовные дела, ведется расследование.

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