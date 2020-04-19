Госпитализированную женщину бросили умирать у дома в Москве

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48-летнюю жительницу Москвы бросили на улице умирать. ЧП случилось на Ботанической улице.

Отснятый на видео момент оказался в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре можно увидеть, как оставленная около дома больная женщина стала плохо себя чувствовать. При этом сотрудники соцтакси видели, что москвичке плохо, но уехали с места ЧП, оставив женщину в компании соседок. Спустя некоторое время 48-летняя жительница столицы скончалась на руках приятельницы.

Напомним, что погибшей стало плохо 17 апреля. У нее имелся цирроз печени. Сын женщины вызвал врачей, которые доставили потерпевшую в одну из московских больниц. Но 19 апреля пациентку вернули к подъезду дома работники социального такси. Они бросили потерпевшую умирать на скамье около дома, не дождавшись ответа родственников.