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Новости мираПроисшествия

Голый мужчина в крови устроил забег по Петербургу

Алексей Агеев
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Неадекватный мужчина пробежался по Петербургу. Гражданин перемещался по городу безо одежды.

Очевидцы сообщили «Мегаполису», что бегун передвигался по городу в обнаженном видео примерно час. Он залезал на деревья, орал, кинулся на старушку и забрал у нее палочку. Остановить агрессивного гражданина пытались юноши, однако ничего не вышло, люди были вынуждены вызвать правоохранителей.

Когда стражи порядка оказались на месте, мужчина уже успел изрезать себя. После этого агрессора доставили в медучреждение.

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