Голый мужчина разбил несколько машин и разгромил АЗС в Керчи

В Керчи абсолютно голый мужчина забежал на АЗС и стал разносить все вокруг себя, выкрикивая неразборчивые слова, пишет «КП».

Мужчина явно был в неадекватном состоянии, он повредил витрину заправки и припаркованный рядом автомобиль. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии.

Стражи порядка быстро уложили мужчину на пол и арестовали. При этом дебошир продолжил невнятно распевать песни. Выяснилось, что он был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее злоумышленник устроил шоу-погром в номере отеля, затем спустился на парковку и выбил лобовое стекло в чужой машине, после чего отправился гулять по городу голышом. Полиция ведет расследование его преступлений.