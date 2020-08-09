Голая Асмус объяснила, почему развелась с Харламовым

Актриса Кристина Асмус, кажется, вовсе не грустит из-за развода с комиком Гариком Харламовым. Наоборот громкое расставание принесло артистке свободу и выражение для своих эмоций и шуток. Кристина уже не первый раз выкладывает в Сеть откровенные снимки и иронично их подписывает.

Именно так случилось снова, когда звезда разместила в соцсети пикантное фото из ванной. Под кадром девушка оставила забавную подпись, которой решила объяснить причины расставания с Гариком.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — пошутила Асмус.

Кроме того, около фото Кристина разместила множество забавных и остроумных хэштегов, чем восхитила фанатов. Люди посчитали, что Харламову также стоит эпатажно отреагировать на выпад экс-супруги, пишет Пятый канал.