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Новости мираПроисшествия

Главред издания в Нижнем Новгороде покончила с собой у здания МВД

Никита Брыкин

Главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД, передает РИА Новости.

За час до трагедии женщина написала в соцсетях фразу, которую можно рассматривать, как заявление о намерении покончить с собой. В СК отметили, что сведения о том, что смерть погибшей якобы связана с проведением у нее накануне гибели обысков, «не имеет под собой никаких оснований».

«У нее в последнее время проскальзывало такое… Ее начали в последнее время прессовать со стороны властей. Административки, суды… Обыск стал последней каплей… Она обгоревшая вся. Одежды на ней нет, вся сгорела…», – рассказал муж погибшей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Славиной.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил генерального прокурора Игоря Краснова провести проверку по факту журналистки. Также Венедиктов попросил рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по статье 110 УК РФ.

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