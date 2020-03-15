Главный пульмонолог РФ назвал 4 этапа заражения коронавирусом

Главный пульмонолог РФ Александр Чучалин перечислил основные этапы заражения коронавирусом. Специалист назвал четыре стадии.

Первым является «вирусемия», похожая на обыкновенную простуду и протекающая около 7-9 дней. Затем следует формирование вирусно-бактериальной пневмонии (скопление бактерий в дыхательных путях) – это происходит на 9-14 днях заболевания. Затем наступает осложненная форма болезни.

– Мы называем это острый респираторный дистресс-синдром, шок, человек дышать самостоятельно не может. Если быть точным, мы это называем некардиогенный отек легкого, – подчеркнул доктор.

Когда заболевший переносит третий этап, у него начинает развиваться иммуносупрессия, в результате чего возникает синегнойная палочка и появляются грибы в организме, сообщает РЕН ТВ.