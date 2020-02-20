Гидрометцентр подготовил женщинам подарок на 8 Марта

В Международный женский день 8 Марта погода не может быть плохой. Об этом, как пишет «Российская газета», заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.



По словам Вильфанда, чтобы погода в этот день была тёплой, Учёный совет Гидрометцентра принял решение прогнозировать её в градусах Фаренгейта.



– Таким образом, мы сможем выразить своё теплое отношение ко всем женщинам, – приводит слова синоптика «РГ».



Стоит отметить, что в России температуру измеряют в градусах Цельсия. Она отличается от температуры по Фаренгейту. За 0 градусов Цельсий брал температуру, при которой замерзает вода. Фаренгейт – температуру плавления нашатырного спирта и смеси снега.



Так, согласно шкале Фаренгейта, точка таяния льда находится на отметке 32 градуса, а точка закипания воды равна 212 градусам. Чтобы перевести градус Цельсия в градус Фаренгейта, необходимо умножить его на 1,8 и прибавить 32.



В любом случае, без сложных математических вычислений, можно сказать, что 8 марта будет «тепло». Правда, пока прогнозы Гидрометцентр на даёт. Так как более менее точно предсказать погоду можно на 5 дней вперёд.

