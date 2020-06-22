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Гидроцикл протаранил толпу отдыхающих на пляже под Оренбургом

Алексей Агеев
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21 июня в Оренбургской области гидроцикл протаранил толпу отдыхавших на водоеме. В результате происшествия травмированными оказались двое детей.

Представители МВД заявили, что наезда не было, а несовершеннолетние получили повреждения, убегая от гидроцикла. Очевидцы сообщают другую информацию, пишут Вести.

– Я стояла на берегу, только подошла с малым, он пяточки только окунуть успел, услышала рев, голову подняла и метрах в полутора-двух от нас он сбил первого ребенка, окатил нас водой, я резко подхватила ребенка и убежала наверх. А если бы не вывернул руль, прям на нас налетел бы! – рассказала свидетельница ЧП.

Момент наезда засняли на видео. При просмотре можно заметить, как гидроцикл на большой скорости направляется к берегу, где отдыхает толпа людей. В итоге он сбивает двоих детей, которых после инцидента пришлось везти в больницу. После осмотра их отпустили домой.

– Потом приехал хозяин этого гидроцикла, разговаривал борзо, всех посылал, а когда снимала его и его друга на камеру, как они пытались перевернуть гидроцикл и уехать, он обложил таким матом меня и так орал, – добавила свидетельница наезда.

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