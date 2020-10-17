ГИБДД Нижнего Тагила посоветовала водителям сменить летнюю резину на зимнюю из-за снегопада

Из-за снегопада ГИБДД Нижнего Тагила выступила с обращением к водителям. Госавтоинспекция попросила автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю, сообщает ИА «Все новости».

При этом сотрудники ГИБДД призвали водителей внимательнее относиться к ситуации на дороге, ведь из-за снегопада обстановка в городе существенно ухудшилась.

— Мокрый снег осложняет передвижение, в ближайшие сутки также возможна гололедица. В целом ситуация на дорогах спокойная, — рассказали в госавтоинспекции.

В ГИБДД попросили выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям, избегать резкого маневрирования и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами.

Правила есть и для пешеходов. Так, людям необходимо переходить дорогу только тогда, когда они полностью убедились, что вблизи нет машин. А ночью следует носить светоотражающую одежду или же пришивать на вещи светоотражающие элементы.