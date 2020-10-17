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ГИБДД Нижнего Тагила посоветовала водителям сменить летнюю резину на зимнюю из-за снегопада

Елена Лобанова

Из-за снегопада ГИБДД Нижнего Тагила выступила с обращением к водителям. Госавтоинспекция попросила автовладельцев сменить летнюю резину на зимнюю, сообщает ИА «Все новости». 

При этом сотрудники ГИБДД призвали водителей внимательнее относиться к ситуации на дороге, ведь из-за снегопада обстановка в городе существенно ухудшилась. 

— Мокрый снег осложняет передвижение, в ближайшие сутки также возможна гололедица. В целом ситуация на дорогах спокойная, — рассказали в госавтоинспекции. 

В ГИБДД попросили выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям, избегать резкого маневрирования и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами. 

Правила есть и для пешеходов. Так, людям необходимо переходить дорогу только тогда, когда они полностью убедились, что вблизи нет машин. А ночью следует носить светоотражающую одежду или же пришивать на вещи светоотражающие элементы.

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