Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

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Гарик Харламов объявил о том, что разводится с Кристиной Асмус. Об этом он написал у себя в инстаграме.

Харламов напомним, что они поженились 8 лет назад 8 числа. Эту цифру он назвал хорошей, но «на земле нет ничего бесконечного». Гарик заявил, что его с Кристиной путь не заканчивается, а переходит в новую стадию, где будет и дружба, и уважение.

Чтобы отмести разные спекуляции, Харламов сообщил, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни что-то ещё в разводе не виноваты.

– Так случается в жизни. Такое бывает, – написал юморист, отметив, что сейчас идёт бракоразводный процесс.