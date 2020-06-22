Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов объявил о том, что разводится с Кристиной Асмус. Об этом он написал у себя в инстаграме.
Харламов напомним, что они поженились 8 лет назад 8 числа. Эту цифру он назвал хорошей, но «на земле нет ничего бесконечного». Гарик заявил, что его с Кристиной путь не заканчивается, а переходит в новую стадию, где будет и дружба, и уважение.
Чтобы отмести разные спекуляции, Харламов сообщил, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни что-то ещё в разводе не виноваты.
– Так случается в жизни. Такое бывает, – написал юморист, отметив, что сейчас идёт бракоразводный процесс.
Значительное развитие коммерческого автотранспорта отечественного производства даёт его покупателям наибольший выбор среди авто для бизнеса. ГК Регион62, развивая автомобильный рынок Рязанского региона,...
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