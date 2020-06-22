Понедельник, 22 июня, 2020
20.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

7info
-

Гарик Харламов объявил о том, что разводится с Кристиной Асмус. Об этом он написал у себя в инстаграме.

View this post on Instagram

8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни — за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь )

A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on

Харламов напомним, что они поженились 8 лет назад 8 числа. Эту цифру он назвал хорошей, но «на земле нет ничего бесконечного». Гарик заявил, что его с Кристиной путь не заканчивается, а переходит в новую стадию, где будет и дружба, и уважение.

Чтобы отмести разные спекуляции, Харламов сообщил, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни что-то ещё в разводе не виноваты. 

– Так случается в жизни. Такое бывает, – написал юморист, отметив, что сейчас идёт бракоразводный процесс.

View this post on Instagram

8 лет в браке. Довела мужика 😂😂😂 Простите, не удержалась )))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом ))))) Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо 🙌🏻

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновлены данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 в регионе зарегистрировано 4855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Узнать больше

В Рязани три кафе принимали посетителей с нарушениями

Новости Рязани
В минувшие выходные полицейские и сотрудники Роспотребнадзора проверили места массового скопления людей. В ходе рейда было выявлено три кафе, которые работали с...
Узнать больше

Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют реконструировать к 2024 году

Новости Рязани
Проект требует больших денежных вложений. К его осуществлению собираются привлечь зарубежных инвесторов.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют реконструировать к 2024 году

Новости Рязани
Проект требует больших денежных вложений. К его осуществлению собираются привлечь зарубежных инвесторов.
Узнать больше

Регион62 готовится стать официальным дилером ГАЗ

Акценты
Значительное развитие коммерческого автотранспорта отечественного производства даёт его покупателям наибольший выбор среди авто для бизнеса. ГК Регион62, развивая автомобильный рынок Рязанского региона,...
Узнать больше

Любимов раскритиковал рязанцев за нарушение санитарных норм

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов раскритиковал жителей Рязани за нарушение санитарных норм. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в соцсети ВКонтакте.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как похудеть на окрошке

Акценты
Самый известный холодный летний суп и чувство голода утолит, и от лишних килограммов избавит. Каким ингредиентам отдавать предпочтение тем, кто следит за...
Узнать больше

Регион62 готовится стать официальным дилером ГАЗ

Акценты
Значительное развитие коммерческого автотранспорта отечественного производства даёт его покупателям наибольший выбор среди авто для бизнеса. ГК Регион62, развивая автомобильный рынок Рязанского региона,...
Узнать больше

Как спасти вишню от птиц

Акценты
Совсем скоро в рязанских садах созреют вишни. Во второй половине июня первым урожаем порадуют ягоды сортов Шпанка, Молодежная, Малышка и другие раннеспелые...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+