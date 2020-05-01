Фура протаранила терминал оплаты на трассе М4-«Дон»

Фура протаранила терминал оплаты проезда на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон». ДТП произошло в Задонском районе Липецкой области и было заснято на видео.
Кадры с моментом страшной аварии появились в соцсети ВКонтакте. При просмотре видеоролика можно заметить, что 41-летний водитель грузовика DAF потерял контроль над машиной, в результате чего она на полной скорости влетела в терминал оплаты проезда по платному участку.
Уточняется, что после ДТП шофер выжил. Он сломал ногу и палец.
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