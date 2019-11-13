Ford представил новую версию кроссовера Kuga для КНР

Автопроизводитель Ford презентовал новую версию паркетника Escape для КНР. Машина серьезно поменялась и стала еще меньше напоминать своего родственника Kuga из Старого Света.

Больше всего новый Escape от Kuga отличает внешний вид передней части. Тут присутствуют 8-гранная фальшрешетка радиатора и иной бампер. В интерьер влилась цифровая 12,3-дюймовая приборная панель, шайба-селектор трансмиссии и передняя 8-дюймовая консоль с тачскрином. Такжее новая генерация может порадовать ассиатентом SYNC+, который «вооружился» искусственным интеллектом от компании Baidu.

О том, что будет стоять под капотом новинки, пока что не говорится. Но, скорее всего, это будут 1,5- и 2,0-литровый турбированные двигатели EcoBoost. Они будут выдавать 174 и 248 «лошадей». Международный показ новинки будет проходить во время автошоу в Гуанчжоу 22 ноября, сообщают Автоновости дня.

Фото: Ford