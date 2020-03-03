Фильм с омской порноактрисой был награжден на фестивале в Берлине

Кинофестиваль прошел 29 февраля в Берлине (Германия). Во время мероприятия была показана картина «Дау. Наташа».

В этом фильме снялась экс-звезда порнофильмов из Омска Ольга Шкабарня – она снималась в откровенных картинах в 2000-х годах. В этот раз россиянка исполнила роль молодой буфетчицы, у которой сложились непростые отношения с коллегой Наташей.

На территории РФ картина «Дау. Наташа» запрещена к трансляции. Чиновники полагают, что в фильме пропагандируется порнография. Но на фестивале в Берлине новинка была отмечена призом за лучшую операторскую работу, сообщает Om1.ru.

Фото: Инстаграм Ольги Шкабарни