Видео: Евгений Гришковец пригласил на свой спектакль в Йошкар-Оле

2 марта в Йошкар-Оле состоится показ моно-спектакля Евгения Гришковца «Как я съел собаку». Драматург уже бывал столице Республики Марий Эл с постановкой «Предисловие». От посещения города и общения со зрителями у него остались очень позитивные впечатления.

Евгений Гришковец лично пригласил жителей города на спектакль.

— Сильно впечатлён вашим городом. Очень жду с вами встречи. 2 марта сыграю свой легендарный спектакль, который в этом году отмечает 20-летний юбилей, — сказал писатель.

Спектакль состоится в 19.00. Билеты shketan.ru Телефон кассы (8362) 78 -13-78.

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