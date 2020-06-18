Эвелина Бледанс получила травму при трюках в постели

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Актриса Эвелина Бледанс рассказала в Инстаграме, что получила серьезную травму ноги во время съемок интимной сцены. Кроме того, артистка продемонстрировала поклонникам пикантные фотографии, снятые во время работы.

Также Эвелина показала себя в красивом одеянии с глубоким декольте. В наряде она снимается в сериале «Фитнес». Фанатам Бледанс продемонстрировала два образа: банное полотенце и уникальное нижнее белье.

– Сегодня у меня была постельная сцена, в которой мое тело было повреждено, – заявила Эвелина.

Она отметила, что пострадали красивые ноги. Из кадра Бледанс выпала. Она подчеркнула, что такое бывает.