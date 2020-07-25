Елену Кондулайнен срочно доставили в больницу

Актриса Елена Кондулайнен была срочно госпитализирована в одну из московских больниц. Инцидент случился вечером 24 июля.
По предварительному заключению медиков, актриса могла перенести инсульт. Как сообщает Пятый канал, Елена находится в реанимационном отделении больницы.
Уточняется, что 62-летняя артистка угодила в клинику после того, как отправилась в ресторан «Времена года» в Парке Горького. Именно во время нахождения в заведении она резко почувствовала себя неважно, из-за чего ее пришлось срочно везти в больницу.
Елена Кондулайнен стала знаменитой, сыграв роли в таких фильмах, как «Капитан Фракасс», «Раз, два — горе не беда!», «На Муромской дорожке», «Сто дней до приказа».
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