Электронные сигареты могут признать менее вредными

У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями. Подобное предложение было разработано Евразийской экономической комиссией.

Для регулирования никотиносодержащей продукции будет представлен техрегламент, в котором будут указываться требования к производству, к хранению, а также к маркировке. Если изделия не будут ему соответствовать, то они попадают под запрет.

Специалисты, которые составляли документ, отмечают, что такие меры позволят убрать с прилавков некачественную продукцию с опасными ингредиентами, а также позволят контролировать оборот вейпов.

Табачные компании отчасти согласны с новыми правилами. Так, в JTI согласились, что электронные сигареты нужно запретить для несовершеннолетних. Но запреты, связанные с табачными изделиями, в компании полностью отвергли.

Эксперты же считают, что формулировка о «преимуществах перед курением табака» также введет покупателей в заблуждение, поскольку и в электронных сигаретах содержится опасный для здоровья никотин.

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