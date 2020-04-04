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Эксперты пояснили, ухудшат ли летающие насекомые ситуацию с COVID-19

Энтомологи сообщили, что летающие насекомые, которые появятся на территории Российской Федерации с наступлением теплого времени года, ситуацию с распространением COVID-19 не изменят.

По словам эксперта по ДНК Константина Китаева, ученые в КНР уже установили, что комары и «мухи не разносят коронавирус». Соответственно, ситуация с эпидемией в России из-за насекомых не ухудшится, «бояться нечего».

Специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова также отметила, что «данных о том, что коронавирус переносится комарами, нет». Такие же выводы эксперт сделала и по поводу переноса заразы мухами, сообщает Пятый канал.

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