Эксперты объяснили, в чем опасность делать запасы в условиях COVID-19

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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору продуктов в условиях распространения коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

В первую очередь эксперты не рекомендуют делать запасы и приобретать продукты впрок. Отмечается, что магазины смогут поддерживать объем основных продуктов питания. Кроме того, в просроченных товарах, таких как крупы, орехи, сухофрукты могут завестись амбарные вредители.

В ведомстве отмечают важность приобретения тех продуктов, которые хранятся при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары следует брать в последнюю очередь.

Специалисты советуют использовать влажные салфетки для обработки ручки тележки или корзинки в магазинах. Другой вариант – держать ее руками в перчатках.

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