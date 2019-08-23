На главную Новости мира Эксперты объяснили снижение спроса на планшеты в России
Новости мираОбществоЭкономика

Эксперты объяснили снижение спроса на планшеты в России

В России снижается популярность планшетов. По статистике их продажи в первой половине этого года сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам экспертов, такие тенденции связаны с тем, что на рынке растёт предложение смартфонов с большой диагональю, которые по сути вымещают планшеты.

Однако размер экрана это не самое главное достоинство новых гаджетов. К примеру, смартфон гораздо удобнее в использовании и его легче носить с собой. Помимо этого, телефоны быстро дешевеет по мере выпуска новых моделей.

Эксперты также отметили, что планшеты долго время пытались вытеснить с рынка компьютеры и ноутбуки, но практика показала обратное.

Подробнее читайте в эксклюзивном материли «Известий»:
Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

В селе Катино Скопинского района строят дорогу

В Рязанской области временно изменится расписание электричек

Николай Любимов: Участие в национальных проектах открывает для региона большие возможности

«Ростелеком» предложил рязанской молодёжи проверить интернет-грамотность

Более 5000 рязанских семей будут получать ежемесячные выплаты

В Рязанском кардиодиспансере в два раза выросло число операций по установке электрокардиостимуляторов

На Московском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

Россия: от золота до рулонов денежных знаков

Волонтёр из Рязани рассказал о поисках 5-летней девочки в Нижегородской области

В субботу под Рязанью определится чемпион сезона поплавочного рыбатлона-2019

В Рязани состоялись «Поболтушки о Булгакове»

Под Рязанью десантники захватили аэродром условного противника

С добрым утром! Обзор новостей 22 августа

В центре Рязани перекроют движение транспорта

Рязанцев предупредили о дожде и граде

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Эксперт: женщины стали болеть раком чаще мужчин в России

В Екатеринбурге пара похитила ребенка и снимала с ним порно  

Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины умом слабее мужчин