Эксперты назвали напиток, препятствующий поражению легких

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Иностранные диетологи назвали продукт, который воспрепятствует поражению легких. Им является чай с куркумой.

Известно, что в куркуме содержится куркумин, который помогает защитить легкие от фиброза (он возникает от облучения и различных токсинов). Также куркумин может дать отпор хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), острому респираторному дистресс-синдрому, аллергической астме и даже раку легких.

Также эксперты полагают, что куркумин можно использовать при жировой болезни печени, он способен защитить от заболеваний толстой кишки. Куркуму советуют добавлять в другие блюда. Об этом сообщает РГ.