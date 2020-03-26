Эксперты назвали главные ошибки при уходе за машиной

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Ухаживать за автомобилем обязательно нужно. Однако чрезмерная забота является лишь вредной. Иногда чересчур внимательные владельцы лишь портят машину своей щепетильностью.

Например, плохо влияет на состояние ЛКП хранение автомобиля в отапливаемом гараже. Что касается технической стороны, здесь пример другой: долгий прогрев движка на холостых оборотах ведет к износу цилиндропоршневой группы.

Вредной является также мойка двигателя. Наконец, не рекомендуется заливать промывки и присадки, сообщает 32cars.

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