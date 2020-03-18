Эксперт рассказал, ждать ли отмены «Евровидения»

Бывший главный технический директор музыкального фестиваля, глава «Техностайл Технолоджи» Борислав Володин считает, что «Евровидение» в этом году могут отменить. Об этом сообщает 5-tv.ru.



Володин отметил, что пока информации, чтобы говорить точно, нет. Но вероятность отмены фестиваля из-за коронавируса есть. Так же как и любого другого мероприятия с большим числом зрителей.



Журналисты сообщают, что информация о судьбе фестиваля должна появиться сегодня. При этом рассматриваются не только варианты с его отменой. Например, музыканты могут выступать в студии без зрителей. Или каждая страна будет транслировать видео из своих студий. Также фестиваль могут перенести.



Напомним, Россию в этом году на фестивале должна представлять группа Little Big.

