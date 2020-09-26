Эксперт рассказал, почему не стоит радоваться бабьему лету

Климатолог Алексей Кокорин рассказал радио Sputnik, что бабье лето — это не всегда хорошо и не стоит радоваться теплой погоде в осеннее время.
Как отметил специалист, в прошлом году сентябрь также был теплый. Это нормально, ведь из-за глобального потепления температура с каждым годом поднимается. Так, за последние 40-50 лет она подросла примерно на два градуса. А за следующее десятилетие температура поднимется еще на полградуса.
Многие люди радуются теплому сентябрю и бабьему лету, однако эксперт сказал, что жара — это не всегда хорошо.