Эксперт рассказал, почему не стоит радоваться бабьему лету

Климатолог Алексей Кокорин рассказал радио Sputnik, что бабье лето — это не всегда хорошо и не стоит радоваться теплой погоде в осеннее время.

Как отметил специалист, в прошлом году сентябрь также был теплый. Это нормально, ведь из-за глобального потепления температура с каждым годом поднимается. Так, за последние 40-50 лет она подросла примерно на два градуса. А за следующее десятилетие температура поднимется еще на полградуса.

Многие люди радуются теплому сентябрю и бабьему лету, однако эксперт сказал, что жара — это не всегда хорошо.

— Если так будет и дальше, то вероятнее всего длительность бабьего лета будет с каждым разом расти. А это, в свою очередь, может привести к темному, сырому и бесснежному декабрю, — заметил Алексей Кокорин.