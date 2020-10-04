Эксперт рассказал об опасности женских сумок

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал в интервью радио Sputnik об опасностях, которые таит в себе женская сумка.
Так, по словам эксперта, любые сумки хранят в себе множество микроорганизмов.
Кроме того, как считает Михаил Лебедев, больше всего болезнетворных микробов хранят кожаные сумки, имеющие губчатую текстуру.
Помимо этого, эксперт рассказал и о предметах, на которых чаще всего хранятся болезненные микроорганизмы. Возбудители различных опасных заболеваний обитают на креме для рук, губной помаде, пилочке для ногтей, туши для ресниц, кошельке, ключах, мобильном телефоне, расческе, ручке, блокноте, паспорте и других документах.
По словам Лебедева, вся проблема состоит в том, что сумки очень редко чистят.