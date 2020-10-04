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Новости мираОбщество

Эксперт рассказал об опасности женских сумок

Елена Лобанова

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал в интервью радио Sputnik об опасностях, которые таит в себе женская сумка. 

Так, по словам эксперта, любые сумки хранят в себе множество микроорганизмов. 

— Мы постоянно что-то кладем или достает из своих сумок грязными руками. Люди ставят их на стол, пол, скамейку и другие поверхности. И не всегда можно быть уверенным в идеальной чистоте данной поверхности, — рассказал специалист. 

Кроме того, как считает Михаил Лебедев, больше всего болезнетворных микробов хранят кожаные сумки, имеющие губчатую текстуру. 

— Часто как внутри сумки, так и на предметах, которые находились в ней, можно встретить различные возбудители. Так, на коже встречаются кишечные палочки, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс.

Помимо этого, эксперт рассказал и о предметах, на которых чаще всего хранятся болезненные микроорганизмы. Возбудители различных опасных заболеваний обитают на креме для рук, губной помаде, пилочке для ногтей, туши для ресниц, кошельке, ключах, мобильном телефоне, расческе, ручке, блокноте, паспорте и других документах. 

По словам Лебедева, вся проблема состоит в том, что сумки очень редко чистят. 

— Регулярно очищать нужно не только руки, но и сумки и предметы, которые в них находятся. Это самые надежный способ избежать распространения болезнетворных бактерий. Чаще обычного стоит протирать дно сумки и не ставить ее на поверхности в общественных местах. Лучше всего вешать аксессуар на специальный крючок, — посоветовал специалист.

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