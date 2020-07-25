Эксперт объяснил, когда лучше всего брать отпуск

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский пояснил, когда лучше всего планировать и брать отпуск. Кроме того, он рассказал, чем руководствуются работодатели, отправляя в отпуск своих сотрудников.

По словам эксперта, отпуск лучше спланировать заранее, потому что работодатель может взять график отпусков у сотрудников за год до наступления момента отдыха. Работодатели стремятся отправить сотрудников в отпуск в январе и в августе.

Работодатели стремятся отпустить сотрудников на отдых во время самой низкой загруженности, когда многие фирмы работают в 50% мощности.

При этом сотрудникам невыгодно уходить в отпуск в августе, когда самый высокий сезон с точки зрения туризма, поэтому найти, куда поехать, довольно проблематично, сообщает МК.