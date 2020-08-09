Эксперт объяснил, как распознать перебитый срок годности на продуктах

Заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов рассказал, как понять, что срок годности на продуктах перебит. Он дал несколько полезных советов.

Борисов призвал изучать при покупке, насколько свежим выглядит товар, произведенный или расфасованный в магазине. Если вы нашли какие-то нарушения, можно не покупать сомнительные продукты, а можно побороться за свои права.

Стптья 10 Закона «О защите прав потребителей» гласит, что продавцы обязаны своевременно предоставлять потребителю необходимые и достоверные данные о приобретаемых товарах.

«По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию», – объяснил Борисов.

Он добавил, что в документы входит не только информация на ценнике или же в маркировке товара, сообщает РЕН ТВ.