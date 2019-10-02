Эксперт назвала неожиданную причину головной боли

Терапевт Лариса Алексеева сообщила, что в холодную погоду человек может гораздо быстрее «заработать» головную боль. Дело в том, что организм просто замерзает, что и становится катализатором появления недуга.

Чтобы избежать резкого появления болей в голове в холодное время года, следует одеваться теплее. Такой совет дала эксперт. По ее мнению, спастись от замерзания и головных болей помогут теплые носки или горячая ванночка.

Кроме того, от боли поможет теплый чай с цитрусами или перцем чили. Наконец, боль можно прогнать, помассировав виски разогретыми ладонями, сообщает РЕН ТВ.