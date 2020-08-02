Эксперт назвал симптомы гепатита B

Заведующий отделом инновационной терапии Сеченовки Чавдар Павлов рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии у человека такого заболевания, как гепатит B. Оказалось, что в списке маркеров недуга увеличение объема живота и отёк ног.

Врач констатировал, что в России пациенты с гепатитом B слишком поздно обращаются к специалистам. Он добавил, что при наличии симптомов заболевания или подозрений лучше сразу же сдать анализ крови.

Гепатит B особенно страшен для людей с увеличенным весом тела, для тех, у кого есть сахарный диабет второго типа. Часто болезнь развивается из-за употребления алкогольных напитков, пишет МК.