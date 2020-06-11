Эксперт: Использование чужой зарядки для смартфона опасно

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Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган объяснил, почему опасно пользоваться чужой зарядным устройством во время подзарядки смартфона. Об этом специалист рассказал в беседе с представителем агентства «Прайм».

Во-первых, нужно остерегаться подделок под оригинальные зарядки, потому что у них может быть другой вольтаж, интервал и частота напряжения. Такое зарядное устройство способно вызвать пожар, сломать адаптер смартфона или программное обеспечение.

Во-вторых, «неродная» зарядка может служить проводником для доступа хакеров к девайсу. Однако бояться брать зарядное устройство у друзей не стоит. Это касается лишь подзарядки гаджета в незнакомых местах, сообщает РЕН ТВ.