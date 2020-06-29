Экс-супруга Ефремова заявила, что его дочь хочет посадить отца

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Дочь устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова хочет посадить его в тюрьму. Об этом в беседе с «Экспресс газетой» заявила четвертая жена артиста Ксения Качалина.

Она добавила, что Анна-Мария хочет отправить ее в психиатрическую больницу.

Качалина заявила о том, что не обращает внимания на проделки дочери, поскольку та по знаку зодиака Весы, и 90 процентов сказанного ею — это вымысел и авантюры.

Кроме того, она опровергла слухи о том, что Анна-Мария собирается взять мать под опеку и вылечить от пагубной привычки.

«Это полный бред!» — прокомментировала намерение дочери актриса.