Экс-глава Курганской области купил дом в Москве за 100 млн рублей

Экс-глава Курганского региона Олег Богомолов купил в Москве дом с земельным участком. Недвижимость обошлась чиновнику в сто миллионов рублей.

Как сообщает Регион онлайн, приобретение Богомолов сделал в поселке Благодать поселения Филимонковское, которое располагается в 12-ти километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги. Уточняется, что дом с землей был куплен экс-губернатором в 2014 году, спустя три месяца после отставки с важного поста.

Стоимость недвижимости превысила в 30 раз годовой доход губернатора Богомолова. Декларация о доходах от 2012 года гласит, что чиновник заработал 2,96 млн рублей.

Однако это не помешало Богомолову стать владельцем дом с площадью в 735,4 квадратных метра. При этом площадь земельного участка составила 2600 квадратных метров. Экс-губернатор заявил, что дом покупался в недостроенном состоянии, а его возведение все еще продолжается. Он уточнил, что поселок, в котором располагается его дом, элитным не считает.