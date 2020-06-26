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Новости мираПроисшествия

Экс-депутат убила сына гантелью и залила тело бетоном

Алексей Агеев
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В Сети опубликовали допрос экс-депутата. Женщина, живущая в Астрахани, расправилась со своим 12-летним сыном.

На видео, снятом представителями СКР, преступница дала признательные показания по факту убийства мальчика. Она уточнила, что нанесла жертве несколько ударов гантелью. Затем она вытерла кровь, подогнала автомобиль ко входу в дом.

«За руки его спустила на первый этаж, погрузила в машину на заднее сиденье, свернула кровавую подушку и матрас», – сообщила убийца.

После этого 56-летняя женщина спрятала в пакет орудие убийства, телефон убитого, а после уехала. Труп ребенка она выгрузила на другой улице. В реку выбросила пакет с вещами и гантелью.

Напомним, труп 12-летнего парня был найден 19 июня 2020 года забетонированным под полом дома старшего сына экс-депутата. Мать убила младшего сына во время конфликта. Затем она пыталась запутать следы правоохранителей во время расследования, сообщив, что ее ребенок пропал, пишет Московский комсомолец.

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