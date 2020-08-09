Екатерина Диденко показала откровенные кадры с новым возлюбленным и объяснилась

Популярный аптечный блогер Екатерина Диденко, которая стала еще более известной после гибели ее мужа на дне рождения из-за сухого льда, показала в Инстаграме нового возлюбленного, вызвав бурю ненависти со стороны пользователей.

Люди не поняли, как можно так быстро отойти от трагедии и уже сразу хвалиться новыми отношениями. После такой реакции Екатерине пришлось объясняться.

Блогер сообщила, что вряд ли будет лучше, если она впадет в депрессию, сопьется и перестанет работать, пишет Стархит.

«Для кого нужна галочка скорбить ровно год?», – спросила Екатерина.

Она отметила, что до сих пор скучает по своему погибшему супругу Валентину, однако его уже не вернуть, и нужно продолжать жить. Также она добавила, что неправильно 365 дней соблюдать правильные каноны, а затем на 366-й день пуститься «во все тяжкие». Диденко заявила, что ей сейчас очень тяжело быть одной.