Понедельник, 18 мая, 2020
10.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

ЕГЭ по математике базового уровня отменили

7info 2
-

В 2020 году Единый государственный экзамен по математике базового уровня проводиться не будет. Об этом рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

– Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике, – заявила Решетникова.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз, и только те предметы, которые им нужны для поступления. Аттестат будет выдаваться на основании текущих оценок.

В настоящее время рассматриваются варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, а также проведение ЕГЭ по русскому языку в два дня, сообщает РИА Новости.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

17 рязанцев с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии

COVID-19
В больницах Рязани в тяжёлом состоянии находятся 17 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

В Рязанском районе засняли на видео стадо кабанов на дороге

Видео
Рязанец считает, что это первые итоги самоизоляции. Действительно, животные ведут себя довольно смело и практически не обращают внимание на машины на дороге.
Узнать больше

Первый канал рассказал о ситуации с врачами в Рязани

COVID-19
Речь в новостном сюжете шла о выплатах, которые получили медики за работу с больными коронавирусом. Выдать деньги распорядился президент России Владимир Путин.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Первый канал рассказал о ситуации с врачами в Рязани

COVID-19
Речь в новостном сюжете шла о выплатах, которые получили медики за работу с больными коронавирусом. Выдать деньги распорядился президент России Владимир Путин.
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые заболевшие COVID-19

COVID-19
Всего с начала пандемии на сегодняшний день в Рязани и области заболели COVID-19 2300 человек. Вместе с условно заражёнными под контролем медиков находятся 2394 человека.
Узнать больше

Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

Новости Рязани
В ближайшие шесть дней в центральной части России ожидается аномально холодная погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Праздники и фестивали

Акценты
Рязанская земля славится своими яркими и разнообразными праздниками. На всю Россию известны наши фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Слава Добрыни». А...
Узнать больше

Открытие школ в разных странах мира в условиях пандемии COVID-19

Акценты
15 мая школьникам России были выставлены отметки за четвёртую четверть и формально в стране объявлены летние каникулы. В Рязанской области дети продолжают образовательный процесс...
Узнать больше

Дачный ответ. Что изменилось в дачном законодательстве

Акценты
Кадастровая палата рассказала о практике применения нового закона о садоводстве и огородничестве
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+