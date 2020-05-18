ЕГЭ по математике базового уровня отменили

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В 2020 году Единый государственный экзамен по математике базового уровня проводиться не будет. Об этом рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

– Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике, – заявила Решетникова.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз, и только те предметы, которые им нужны для поступления. Аттестат будет выдаваться на основании текущих оценок.

В настоящее время рассматриваются варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, а также проведение ЕГЭ по русскому языку в два дня, сообщает РИА Новости.